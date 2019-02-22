أول توضيح من المرور بشأن مقطع مزعوم عن تسجيل مخالفة بسبب كمية الوقود

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فند مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي ما تضمنه مقطع فيديو مدته 50 دقيقة، تم تداوله في عدة مواقع لشخص يشير إلى تعرّضه في الأيام الماضية، لمخالفة مروريّة، بسبب انخفاض نسبة البنزين في مركبته..، وتحديداً إلى ربع العدّاد، ما تسبب في توقّف مركبته، بعد خلوّها من الوقود، وحصوله على مخالفة أخرى.

وأشار اللواء البسامي إلى أنه لا يمكن الردّ على أي مقطع فيديو يتم تداوله، إلا في حال الإشارة إلى مصدره، وفقا لـ”اليوم”.

وأكد اللواء البسامي أنه لا يوجد نصّ في نظام المرور يقول بتسجيل مخالفة حينما يصل البنزين إلى الربع.» وأوضح أنه بالإمكان العودة إلى جداول المخالفات للتحقّق من مصداقيّة مثل هذه المقاطع..

