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رد الحساب الرسمي الخاص بخدمة أبشر على تويتر على تساؤل مواطن خاص بتفويض شخص أخر على قيادة سيارته، وقال المواطن: لدي سيارة المالك والدتي وانا المستخدم هل استطيع تفويض شخص اخر من ابشر بقيادة السيارة. ورد الحساب الخاص بأبشر على المواطن قائلاً: أخي الكريم..، يتم التفويض من خلال حساب والدتك شريطة ان لا يكون هنالك تفويض لمستخدم سابقاً في حال كان التفويض داخلي.



كانت هذه تفاصيل خبر أبشر: شرط واحد لتفويض شخص أخر على قيادة سيارتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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