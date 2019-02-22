بالتفصيل.. مقارنة بين “جالاكسي إس 10” و “آيفون XS”

:



.

قدمت شركة سامسونج الكورية أمس الأربعاء 3 جوالات منفصلة من فئة جالكسي S الشهيرة (جالكسي S10، وجالكسي S10 بلس، وجالكسي (S10e، وذلك خلال مؤتمرها “Samsung Galaxy UNPACKED 2019” في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وحملت الهواتف الجديدة العديد من المميزات التي وضعت المستهلك في حيرة من أمره عند وضع مقارنة مع ما قدمته شركة “آبل” في جوالات آيفون “XR”، و”XS” و”XS Max”، حيث أن هناك اختلافات جوهرية بين تلك الموديلات التي تتنافس جميعها في الوصول إلى المستهلكين.

وعلى سبيل المثال، يمكن شحن الجوالين “جالاكسي إس10″، و”XS” لاسلكياً، ولكن “سامسونج” منحت جوالها ميزة إضافية وهي أنه يستطيع شحن منتجات أخرى لاسلكياً أيضاً.

كما جهزت “سامسونج” “جالاكسي إس10” بثلاث كاميرات خلفية: واحدة للقطات المقربة، وواحدة للقطات القياسية، وكاميرا واسعة للغاية للمشاهد الموسعة، في حين يأتي الآيفون بعدستين فقط..، وفي الحقيقة فإن العدسات لا تحدد جودة الصورة وحدها.

ولكي تتضح الفروق بين الهواتف نضع أمامكم مقارنة بين إصدارات سامسونج وإيفون الأخيرة:



