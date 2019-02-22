هواوي تكشف عن أحدث هواتفها قريبا

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نشرت شركة “Huawei” مقطع فيديو ترويجيا ألمحت من خلاله إلى أنها ستكشف عن أحدث أجهزتها في مارس المقبل.
ووفقا للإعلان، فإن أهم جهاز ستستعرضه الشركة، في 26 مارس المقبل، خلال عرض فني خاص سيكون هاتف “P30” المنتظر، والذي سيحدث نقلة في عالم الهواتف الذكية.
ومن المنتظر أن يأتي هذا الجهاز بشاشة 6.1 بوصة، بدقة عرض عالية (2340/1080 بيكسل)، ومعالج “kirin 980″، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 غيغابايت.
وسيتميز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسات..، بدقة (48+20+8) ميغابيكسل، من المنتظر أن تصبح أقوى كاميرات الهواتف في الأسواق.
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