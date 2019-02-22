استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بإطلاق خدمة إلكترونية تمكنك من الاستعلام عن اسمك في التأمينات الاجتماعية، من خلال موقعها الرسمي علي الإنترنت، هو ما سنضعه لكم متابعين موقعنا أسفل هذا المقال، ويمكن أيضا الاستفسار عما إذا كان لديك رصيد أم لا، والاستفسار عن أسماء المستفيدين من التأمينات الاجتماعية، ويمكنكم أيضا الاستعلام عن فترة الاشتراك وخدمات أخرى كثيرة.

استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية

والجدير ذكره أن المتحدث الرسمي باسم معهد التامين الاجتماعي السيد عبد الله الجبار قام بالتوضيح، لمراسل صحيفة “وطن”، “شرائح المشتركين المستهدفين من استعلام رصيد التأمينات، وهم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومية ممن بلغ سن الستين وأحيل للتقاعد أو المتقاعدين بسبب العجز، وكذلك أفرد أسر المستفيد المتوفى من هاتين الفئتين، وذلك عبر رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية”.

رابط استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية

يمكنكم الآن الاستعلام عن اسمك في التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول لرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، برقم الهوية الوطنية، كما يمكن الاستعلام أيضاً عن مدة الاشتراك والاستعلام عن راتب التأمينات، والكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية السعودية.