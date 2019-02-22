ما أبرز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة) تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين

تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والصين لاتفاقيات عدة، وفي مقدمتها «اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني»، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين الحكومتين والشعبين في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. وأبرمت اتفاقية بين الحكومتين لتجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. واستحوذ قطاع المنتجات المعدنية على صدارة المواد المصدرة من السعودية إلى الصين بقيمة 74.04 مليار ريال، ثم المنتجات الكيماوية العضوية بـ14.18 مليار ريال، تبعتها منتجات اللدائن ومصنوعاتها بـ6.91 مليار ريال، ثم خامات المعادن (خبث ورماد) بقيمة 302 مليون ريال، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 227 مليون ريال. فيما واردات السعودية من الصين: أجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 22.87 مليار ريال، الآلات وأدوات آلية وأجزاؤها بقيمة 13.29 مليار ريال، أثاث ومبان مصنعة بقيمة 3.29 مليار ريال، وألبسة غير مصنعة بـ3.23 مليار ريال، والحديد والصلب (الفولاذ) بـ2.81 مليار ريال.

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