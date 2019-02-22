شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: تفتيش ميداني للتحقق من توطين المراكز الاجتماعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين ونزلاء الدور والمراكز الاجتماعية، والاستمرار في العمل الميداني لدعم كل ما من شأنه خدمة الفئات المشمولة بالرعاية، لافتا إلى ضرورة تقديم الخدمات النوعية لجميع عملاء ومستفيدي الوزارة بكل يسر وسهولة، ومتابعة قرارات التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية للتحقق من التزامها بالتوطين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل أمس (الخميس)، عددا من المراكز والدور الاجتماعية ومكتب العمل في منطقة القصيم، شملت مركز التأهيل الشامل للمعاقين بالبكيرية، ودار الرعاية الاجتماعية بمحافظة عنيزة، ومكتب العمل بمدينة بريدة، ومكتب الضمان الاجتماعي النسوي ببريدة، ومركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة، ودار التربية الاجتماعية للذكور ببريدة.

وتجول المهندس الراجحي، داخل أروقة الدور والمراكز، مستمعاً إلى شرح مفصل عن أبرز ما تحويها من أقسام ومرافق، إضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء والمستفيدين.

واطلع على الإمكانات المتوافرة، وعلى طبيعة وآلية سير العمل فيها، كما استمع خلال جولته على المراكز والدور الاجتماعية إلى احتياجات ومطالب النزلاء والمستفيدين، منوها في الوقت ذاته بتقديم المزيد من الخدمات لهذه الفئة الغالية بما يكفل لهم العيش الكريم.