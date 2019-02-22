مدني الباحة ينقذ شابًا احتجز في جبل الرميضة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ شاب احتجز في جبل الرميضة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الشاب تم احتجازه في جبل الرميضة بمحافظة قلوة وسط تضاريس صعبة، مشيرة إلى أن فرق الإدارة بمنطقة الباحة مدعومة بالآليات والمعدات اللازمة؛ تمكنت من إنقاذ الشاب دون إصابات.

ويقوم الدفاع المدني بأداء مهامه بناء على رؤية مفادها العمل بحرفية؛ لتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر في وقت السلم وفي حالات الكوارث والحروب والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي بكوادر مؤهلة وتجهيزات مواكبة وشراكة وتعاون مثمر.

وتتلخص مهام الدفاع المدني في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، بنشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، مع الاستفادة من الوسائل المتاحة لإيصال رسائل التوعية الوقائية والرسائل التحذيرية والإرشادية لكل مواطن ومقيم، ويمتلك الدفاع المدني أحدث الآليات والمعدات، فضلًا عن ثرائه بالقوى البشرية المؤهلة على المستويين العلمي والميداني اللازمة.

وتقوم استراتيجية الدفاع المدني في التعامل مع الأحداث الطارئة وتطبيق خطط الإنقاذ على المتابعة الدقيقة لكل جديد في التجارب والدراسات ذات الصلة بمهام الإنقاذ والإطفاء، والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل ونشر تطبيقات الدفاع المدني على الهواتف الذكية، وكذا موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة المعلومات الدولية، مع تنفيذ فرضيات الإنقاذ والسلامة في المدارس والمنشآت الحيوية سواء الحكومية أو الخاصة، بما يضمن تلافي أية أخطار مستقبلية، يتعرض لها العاملون في تلك المؤسسات بما يؤهلهم لتنفيذ عمليات الاخلاء الميداني حال وقوع أخطار أو حرائق أو حوادث مفاجئة.