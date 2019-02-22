شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الثقافي في بكين: خطط مستقبلية لزيادة التبادل المعرفي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أكد الملحق الثقافي السعودي في الصين د. فهد الشريف، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى الصين تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، اللذين يرتبطان بعلاقات إستراتيجية متميزة، وتشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات. وأوضح أن هناك العديد من الخطط المستقبلية لزيادة حجم التبادل المعرفي بين البلدين، وأشار إلى عمل الملحقية الثقافية ضمن جهود البعثة الدبلوماسية السعودية لدى بكين، على تعزيز أوجه التبادل المعرفي والثقافي والتراثي بين البلدين، من خلال ابتعاث العديد من الطلاب إلى الصين، واستقطاب المزيد من الطلبة الصينيين في الجامعات السعودية سواءً الدراسات الجامعية، والدراسات العليا، والتبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك التبادل المعرفي في مجال البحث العلمي، من خلال الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجانبين.



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