شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي النعيرية ينفذ جولات ميدانية لمتابعة المشاريع والان نبدء بالتفاصيل

تفقد رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة النعيرية ميدانيا جانبا من الأعمال والمشاريع البلدية المنفذة في عدد من المواقع، واستمع رئيس المجلس البلدي مبارك بن شاهر السهلي والأعضاء لمراحل تنفيذ مشروع إنشاء حديقة في مخطط 121، كما تمت زيارة موقع إنشاء مركز الأسر المنتجة «عطاء» والاطلاع على مخطط التنفيذ، وكذلك زيارة المدرسة الابتدائية المحدثة مؤخرا في حي الخليج مدرسة كعب بن زيد الابتدائية، والالتقاء بقائدها جمعان العازمي والاستماع منه لأبرز مطالب المدرسة من مطبات صناعية وتسوية الملعب الداخلي وسفلتة المداخل الرئيسية للمدرسة، في حين شارك المجلس البلدي بالنعيرية في الجولة الميدانية للوقوف على بعض التقاطعات المرورية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، كما التقى رئيس وأعضاء المجلس محافظ النعيرية المكلف فريد بن عبدالعزيز الحسن وإطلاعه على أبرز الجهود والأعمال التي يقوم بها المجلس لخدمة محافظة النعيرية وما يتبع لها من مراكز إدارية وهجر.

وكان رئيس وأعضاء المجلس قد قدموا واجب التعزية لوالد الشهيد علي حسن الشمري- رحمه الله- من منسوبي الحرس الوطني والذي استشهد على الحد الجنوبي الأسبوع الماضي مدافعا عن دينه ووطنه، معربين عن اعتزازهم بما قدمه الشهيد من موقف بطولي في الذود والتضحية عن أرض الوطن مع اثنين من زملائه- رحمهم الله جميعا-.

ووعد رئيس المجلس البلدي برفع توصية في اجتماع المجلس القادم لتسمية أحد الشوارع بمحافظة النعيرية باسم الشهيد علي حسن الشمري تخليدا لذكرى استشهاده وموقفه البطولي تجاه دينه ووطنه.