بلدي النعيرية ينفذ جولات ميدانية لمتابعة المشاريع

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وكان رئيس وأعضاء المجلس قد قدموا واجب التعزية لوالد الشهيد علي حسن الشمري- رحمه الله- من منسوبي الحرس الوطني والذي استشهد على الحد الجنوبي الأسبوع الماضي مدافعا عن دينه ووطنه، معربين عن اعتزازهم بما قدمه الشهيد من موقف بطولي في الذود والتضحية عن أرض الوطن مع اثنين من زملائه- رحمهم الله جميعا-.
ووعد رئيس المجلس البلدي برفع توصية في اجتماع المجلس القادم لتسمية أحد الشوارع بمحافظة النعيرية باسم الشهيد علي حسن الشمري تخليدا لذكرى استشهاده وموقفه البطولي تجاه دينه ووطنه.
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