شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان الدمام» ينظم ندوة توعوية عن الصرع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت طبيب الأسرة والمجتمع د. نعيمة الخليوي أن المراكز الصحية تخدم الحالات البسيطة والروتينية، فمريض الصرع يتجه عادةً إلى المستشفيات ذات الاختصاص المتواجد بها طبيب خاص للأعصاب للمتابعة، مشيرة إلى أن المركز يستقبل مريض الصرع حيث تتواجد علاجات الصرع بالمركز في خزانات مخصصة لها لشدة خطورتها.
وذكرت أن المركز لم يستقبل حالات صرع سوى حالة واحدة فقط خلال 6 أشهر، ولكن تواجهنا مشكلة وهي تخوف الأهالي من الحالات الشبيهة بالصرع عند ارتفاع حرارة الطفل إلى 40 درجة، حيث تأتي لهم حالة تشابه حالة الصرع ولكن ليست بالصرع، وهذا لا يستدعي الشك بالإصابة، ويتم تثقيف الأم في حالة عودة الحالة إلى الطفل دون تواجد ارتفاع في الحرارة من الممكن أن تكون حالة صرع.
وأوضح مدير المركز فواز الغامدي، أن المركز يعد الأول من نوعه لخدمة الحي، حيث يستقبل المركز في اليوم من 80 إلى 100 مراجع بشكل يومي، ويقوم المركز بتوعية الأهالي في المدارس والمساجد كذلك عمل محاضرات توعوية بالمركز بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى.
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