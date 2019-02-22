شكرا لقرائتكم مشاركة 2485 ‪مطية في جائزة الملك عبدالعزيز.. والتسجيل مفتوح حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد الاتحاد السعودي للهجن أن عدد الهجن المشاركة في السباق الذي يقام في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بلغت “2485 ” مطية، تعودملكيتها إلى 1056 مواطنًا، موضحاً أن التسجيل مفتوح إلى اليوم الأخير لسباقات الهجن في المهرجان .

يشار إلى أن المنافسات على جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن انطلقت أمس الأربعاء في ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يستمر حتى الـ 23 من مارس المقبل .

وتضم الفعاليات 206 أشواط في السباق الافتتاحي، فيما سيكون عدد أشواط السباق الختامي 252 شوطًا، تنقسم إلى صباحي ومسائي .



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