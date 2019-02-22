معرفة تاريخ انتهاء الاقامة في السعودية برقم الإقامة من بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية تسجيل...

يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإقامة في السعودية بكل سهولة عن طريق زيارة بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية تسجيل الدخول، تسعي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لتطوير منظومتها الخدمية عبر شبكة الأنترنت، وذلك من اجل تحقيق رؤية المملكة 2030 لموكبه العصر الحديث مثل باقية دول العالم الحديث، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن تاريخ صلاحية الإقامة ، من اجل الاطلاع علي تاريخ انتهاء الإقامة هو التاريخ السنوي لانتهائها بشكل رسمي وليس تاريخ انتهاء البطاقة كل ثلاثة من خمس سنوات.

بإمكان جميع المغتربين من المواطنين المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة من خلال الدخول علي موقع ابشر السعودي، من اجل الاستعلام عن صلاحية أقامة وافد، حيث ناشدت وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية علي ضرورة تجديد الإقامة قبل انتهاء تاريخها حتي لا يقع صاحبها تحت طائلة القانون ودفع الغرامات بسبب عدم التجديد.

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة في السعودية

من خلال بوابة وزارة الداخلية السعودية الخدمات الإلكترونية يمكن الدخول علي رابط خدمة استعلام عن أقامة ، من ثم يقوم الشخص المستعلم بكتابة اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور من اجل الاستعلام برقم الإقامة عن صلاحيتها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي فروع أقسام وزارة الداخلية بالأراضي الحجازية، عقب تعبئة البيانات المطلوب إدخالها بالفارغات سيذهب بك موقع أبشر الأحوال المدنية لصفحة بها بيانات الإقامة كاملة وهنا قد انتهينا من شرحنا لهذه الخدمة الإلكترونية.