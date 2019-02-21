مصادر «عاجل»: والد طالب بيش المعنّف يتنازل عن حق ابنه

قالت مصادر «عاجل»: «إن والد الطفل الذي نشر مؤخرًا مقطعًا صوتيًّا له في مواقع التواصل الاجتماعي يشكو فيه من تعرض نجله للتعنيف من قبل أحد المعلمين، تنازل عن الشكوى» .

وكشفت مصادر «عاجل» عن مضمون ورقة التنازل، التي تفيد بأن والد الطفل تقدم، أمس الأربعاء، إلى إدارة المدرسة التي شهدت الاعتداء؛ بحضور قائد المدرسة ومعلم المادة وعدد من إداريي المدرسة؛ للتقدم بورقة تنازل فيها عن شكواه.

وكان مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي شكل، مساء أمس، لجنة عاجلة؛ للوقوف على جميع التفاصيل التي وردت في المقطع والتأكد من جميع الملابسات الخاصة به، بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين أو طلاب.

وأضاف الحازمي أن إدارة تعليم صبيا تؤكد على التعامل التربوي بين جميع منسوبيها، في الوقت الذي سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم، والتي تقضي بمنع ضرب الطلاب نهائيًّا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطعًا صوتيًّا لطالب يدرس بالمرحلة المتوسطة في إحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم جازان، أكد فيه تعرضه للضرب المستمرّ من معلمه، ويناشد مدير مكتب التعليم بمحافظة بيش بالتدخل لإنقاذه، ومتسائلًا عما إذا كان هذا المعلم يمرّ بحالة نفسية جعلته يتصرف بهذا الأسلوب المخالف، بينما تابعت إدارة تعليم صبيا ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقطع الصوتي لأحد الطلاب، ووعدت باتخاذ كل الإجراءات النظامية.

وحذرت وزارة التعليم في تعميم سابق لها، جميع مدارس (البنين والبنات) في جميع المناطق والمحافظات من استخدام العقاب بأي حال من الأحوال ( البدني والنفسي) للطلاب والطالبات وأهمية استخدام البدائل التربوية وفق قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة، وأكدت منعه.

وأكدت على إدارات التعليم بضرورة الالتزام بالتعاميم الخاصة بمنع العقاب بأنواعه من جميع العاملين في المدرسة، واستخدام البدائل؛ لمعالجة مشكلات الطلاب، بأساليب تربوية بناءة، تنتهج أسلوب الحوار المتبادل، والفهم الواعي لمطالب النمو، واحتياجاته لدى الطلاب، والمتابعة والملاحظة الدقيقة والرجوع لدليل التربويين؛ لرعاية السلوك وتقويمه وتفعيل محتواه في معالجة ما يطرأ من سلوكيات .

ونوهت بأنه في حالة حدوث أي حالة عقاب بدني أو نفسي من ضرب أو حمل للعصا في المدرسة أو أي من المظاهر المشابهة على قائد أو قائدة المدرسة توثيقها والتعامل معها من خال لجنة التوجيه والإرشاد واتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إبلاغ إدارة التعليم بذلك لاتخاذ الإجراء المناسب.