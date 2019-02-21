بالفيديو.. اشتباك بين طلاب مدرسة في جازان.. و«التعليم» تُشكل لجنة للتحقيق

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بتشكيل لجنة، برئاسة مدير مكتب التعليم بالمسارحة والإدارات المعنية؛ لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بمشاجرة بعض الطلاب خارج أسوار المدرسة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم جازان، يحيى عطيف، إن الإدارة العامة لتعليم جازان تابعت الأحداث السلوكية المرفوضة، التي جرت في الشارع المجاور لأحد المجمعات التعليمية بمكتب التعليم بالمسارحة بين مجموعة من الطلاب بعد نهاية دوام يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ.

وأضاف عطيف: «قامت الهيئة الإدارية والتعليمية بالمجمع التعليمي بالانتقال المباشر في حينه لموقع الشارع الذي حدثت به المشاجرة، كما تم يوم أمس الأربعاء استكمال المحاضر الخاصة بمعرفة الأسباب والدوافع لتلك المشاجرة علمًا بأن المجمع التعليمي مكتمل التشكيل الإداري والتعليمي، وليس كما ادعى صاحب المقطع».

وأكد عطيف أن «هذه السلوكيات والمشاجرات مرفوضة تمامًا ولا تليق بطلابنا الذين نثق في رقي فكرهم وحرصهم ونعول عليهم كثيرًا في رسم مسيرة تعليمية تباهي بها المدرسة والأسرة والمجتمع».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، أمس الأربعاء، مقطع فيديو، يُظهر اشتباكًا بين عدد كبير من طلاب إحدى المدارس خارج أسوار المدرس.

ودفع مقطع الفيديو، الكثيرين للمطالبة بتدخل المسؤولين لحل هذه المشكلة المتكررة، وإنهائها حتى لا تتطور بينهم وخوفًا على مصير هؤلاء الطلاب.