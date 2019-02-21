عائدة من رحلة علاجية.. تفاصيل وفاة مسافرة من الرياض إلى جازان

تعرضت امرأة مسنة سعودية لأزمة صحية حادة أدت إلى وفاتها، صباح اليوم الخميس، على متن رحلة الخطوط السعودية رقم 1803؛ المتجهة من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار الملك عبدالله بجازان.

وقالت مصادر «عاجل»: «إن طاقم الرحلة حاول إنقاذ السيدة الستينية قبل دقائق قليلة من هبوط الطائرة إلى المطار، لكن دون جدوى»، مشيرة إلى أن المسافرة كانت عائدة من رحلة علاجية بمدينة الرياض كغيرها من المرضى المحولين من منطقة جازان إلى مستشفيات تخصصية متقدمة؛ لمتابعة علاجهم في مناطق أخرى .

وأضافت المصادر أن قائد الطائرة تواصل مع برج المراقبة بمطار الملك عبدالله بجازان، وطلب منهم سرعة تجهيز طبيب المطار وسيارة إسعاف بشكل عاجل، وأبلغهم بوجود حالة لسيدة مسنة تمر بحالة صحية سيئة، وتحتاج تدخلًا طبيًّا.

وتابعت المصادر، أنه أثناء وصول الرحلة سارع الطبيب المختص للصعود إلى الطائرة، وقام بعمل إنعاش للمريضة عند الساعة 12:17 صباحًا، إلا أنه من خلال الكشف المبدئي عليها، اتضح فارقت الحياة؛ ليتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة للكشف عليها.

وأكدت المصادر، أن الفحوصات الطبية أثبتت وفاة المريضة بالفعل قبل وصولها إلى المستشفى، أي عند الساعة 12:35؛ بسبب توقف مفاجئ في عضلة القلب.