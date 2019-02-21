إغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر بسبب كورونا

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بسرعة إغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر، بعد رصد حالات إيجابية بفيروس كورونا.

وقالت وزارة البيئة، في بيان صادر عنها اليوم، إنه بالإشارة إلى خطاب مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض؛ بشأن استمرار وجود بلاغات إصابات بشرية بمرض متلازمة الشرق الأوسط، التنفسية (كورونا) بمحافظة وادي الدواسر، وتسجيل حالات إيجابية في عينات الإبل المأخوذة، وللحاجة الماسة إلى تقليل مصادر انتشار المرض والإصابة بين ملاك الإبل والمخالطين من العمالة والزائرين إلى أسواق الإبل وتجمعاتها، نأمل سرعة إغلاق سوق الإبل بالمحافظة احترازيًّا لحين استقرار الوضع الوبائي للمرض.

وكشف مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، عن أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر، مرتبط بحالة مريض ظهرت عليه الأعراض، وتبين بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته وعدد ممن زاروه، وفي المخالطين من المراجعين.

وأبان المركز أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وطبَّق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.

وأوضح المركز أن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصةً في موسم ولادة الإبل وتنقُّلها.

وأعلن المركز تماثل 23 حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، للشفاء، في محافظة وادي الدواسر. وأشار المركز إلى أنه منذ ظهور الحالات هناك، اتخذ المركز الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي أسهمت -بفضل الله- في انخفاض الحالات إلى 10 حالات، واستمرار هذا الانخفاض.

وأهاب المركز بجميع المواطنين والمقيمين اتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل، والتعاون مع فرق وزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة إلى زيارة أقسام الطوارئ والتنويم، داعيًّا الجميع إلى الالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها.

وكانت وزارة الصحة حذرت من مخالطة الابل، خاصة الصغيرة السن منها - الأقل من عامين - كونها سببًا للإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن حظائر الابل المزدحمة وإفرازات أنوف الإبل ومنتجاتها غير المعالجة بالتعرض للحرارة، أحد أسباب الإصابة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة طرق الوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا، والتي أبرزها تجنب مخالطة المصابين، وتعريض منتجات الإبل لدرجات الحرارة اللازمة للغلي والطهي.

وأضافت، أنه لضمان الوقاية من فيروس كورونا يجب امتناع المصابين بالأمراض المزمنة عن مخالطة الابل أو منتجاتها غير المعالجة، مع الحرص على تطهير الأيدي وغسلها بالماء والصابون، فضلًا عن استخدام الملابس الواقية.

ونوهت وزارة الصحة بأن أعراض كورونا متعددة بين الأعراض الشائعة والمعروفة بارتفاع درجة جرارة الشخص المصاب، والسعال الجاف والشديد، وعدم القدرة على التنفس، مشيرة إلى أن الأعراض الأقل حدوثًا تتلخص في حالات الإسهال والاستفراغ، أما الأعراض الخطرة فهي الالتهاب الرئوي وحدوث فشل في الرئتين.