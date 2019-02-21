السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين



جنين 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة جنين.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت إسلام جمال قمبع، وأسامة البشر، من مخيم جنين، والشاب أحمد عطا الجبالي من وواد برقين، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

// انتهى //

21:22ت م

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جنين 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة جنين.وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت إسلام جمال قمبع، وأسامة البشر، من مخيم جنين، والشاب أحمد عطا الجبالي من وواد برقين، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //21:22ت م0282

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