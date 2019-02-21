السعودية اليوم / ملتقى "الرياضيات .. رؤى وطموحات لتعليمها وتعلمها" بجازان يختتم أعماله



صامطة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

اختتمت اليوم أعمال ملتقى الرياضيات، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان واستضافه مكتب تعليم محافظة صامطة تحت شعار "رؤى وطموحات لتعليم وتعلم الرياضيات"، بحضور مساعد تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين الدويري ومدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد صميلي، ونخبة من منسوبي التعليم بالمنطقة.

وشهد اليوم الأخير للملتقى، مجموعة من الفعاليات وأوراق العمل، تضمنت ثلاث عشرة ورقة وتجربتين شارك بها عدد من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس وقائداتها ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات من مدارس المنطقة كافة.

كما تناولت الجلسات، أبرز مستحدثات برمجيات الرياضيات التعليمية، ومعايير الممارسات

وخرج الملتقى بعدة توصيات كان من أبرزها التدريب على كفايات بناء مناهج الرياضيات ومعاييره، وبناء دليل تفصيلي حول برمجيات تعليم الرياضيات وآلية تنفيذها، وإعداد حقائب تدريبية لدعم إستراتيجيات التدريس الحديثة لمعلمي الرياضيات، والإفادة من أداة الغلاف التعليمي من إنشاء منصات تفاعلية وتطبيقات رياضية، والتركيز على الممارسات الرياضية بين الطلاب وتنويع الأنشطة التعليمية وإستراتيجيات التقويم الحديثة، ونشر تجارب الفائزين بجوائز التميز والطلاب الحاصلين على درجات عليا في اختبارات قياس. واختتمت أعمال الملتقى بتكريم المشاركين واللجان العاملة.

// انتهى //

20:58ت م

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صامطة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم أعمال ملتقى الرياضيات، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان واستضافه مكتب تعليم محافظة صامطة تحت شعار "رؤى وطموحات لتعليم وتعلم الرياضيات"، بحضور مساعد تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين الدويري ومدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد صميلي، ونخبة من منسوبي التعليم بالمنطقة.وشهد اليوم الأخير للملتقى، مجموعة من الفعاليات وأوراق العمل، تضمنت ثلاث عشرة ورقة وتجربتين شارك بها عدد من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس وقائداتها ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات من مدارس المنطقة كافة.كما تناولت الجلسات، أبرز مستحدثات برمجيات الرياضيات التعليمية، ومعايير الممارسات الرياضية في ضوء التوجهات الدولية، ووحدات تفاعلية لدعم تعليم الرياضيات، والحقيبة المنهجية للمفردات الرياضية، وأثر النمو المهني التخصصي لمعلمات الرياضيات على التحصيل العلمي لطالبات الصف السادس.وخرج الملتقى بعدة توصيات كان من أبرزها التدريب على كفايات بناء مناهج الرياضيات ومعاييره، وبناء دليل تفصيلي حول برمجيات تعليم الرياضيات وآلية تنفيذها، وإعداد حقائب تدريبية لدعم إستراتيجيات التدريس الحديثة لمعلمي الرياضيات، والإفادة من أداة الغلاف التعليمي من إنشاء منصات تفاعلية وتطبيقات رياضية، والتركيز على الممارسات الرياضية بين الطلاب وتنويع الأنشطة التعليمية وإستراتيجيات التقويم الحديثة، ونشر تجارب الفائزين بجوائز التميز والطلاب الحاصلين على درجات عليا في اختبارات قياس. واختتمت أعمال الملتقى بتكريم المشاركين واللجان العاملة.// انتهى //20:58ت م0275

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ملتقى "الرياضيات .. رؤى وطموحات لتعليمها وتعلمها" بجازان يختتم أعماله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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