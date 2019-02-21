السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تختتم جلسات يوم المهنة الطبي العاشر

الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 الموافق 21 فبراير 2019 واس.اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الطب البشري اليوم، فعاليات مؤتمر المهنة الطبي العاشر، وذلك بسلسلة من المحاضرات المتخصصة، بحضور عمداء كليات الطب بالمملكة .وبدأ اليوم الأخير ليوم المهنة الطبي بمحاضرة رئيس المجلس العلمي لتخصص طب الباطنة واستشاري طب الباطنة والكلى الدكتور رياض السهلي، متحدثًا عن برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الباطنة، ومتطلبات القبول في الهيئة، وطبيعة البرنامج بالإضافة إلى مدته وطريقة التقييم في جميع المراحل.تلاها محاضرة عضو المجلس العلمي لتخصص طب الأطفال واستشاري طب الأطفال الدكتور حمد الخلف، تناول فيها تعريفًا عن فرص ومتطلبات القبول في تخصص الأطفال والتغييرات التي طرأت على منهج البرنامج ومتطلبات التخرج منه، وطرق التقييم ومستقبل هذا التخصص في ظل تغيرات التحول الصحي.بعدها قدم الدكتور محمد الركبان أستاذ طب الأسرة ورئيس المجلس العلمي لطب الأسرة، محاضرة تحدث فيها عن تخصص طب الأسرة، وحاجة الوطن لتدريب وتخريج أطباء أسرة لخدمة خطة التحول الوطني في النظام الصحي، ورغبة الهيئة السعودية في التخصصات الصحية، متمثلة في المجلس العلمي لطب الأسرة في زيادة عدد القبول لهذا التخصص، حتى يصبح ٧٠٠ متدرب للعام القادم، والوصول للهدف المأمول لتحقيق برنامج التحول وذلك بقبول ٢٠٠٠ متدرب سنويًا، لسد احتياج الوطن من أطباء الأسرة وخدمة القطاع الصحي.وعن برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الجراحة، ألقى عضو المجلس العلمي لطب الجراحة العامة الدكتور سعود الرشيدي محاضرة عن طبيعة البرنامج، ومدته ومتطلباته وشروط القبول والتحديات التي تواجه الجراحين، وفرص العمل لهم في التخصصات الجراحية المختلفة.عقب ذلك قدمت رئيسة المجلس العلمي لطب النساء والولادة سابقًا الدكتورة فوزية حبيب محاضرة، تحدثت فيها عن مستقبل برنامج طب النساء والولادة مشيرةً إلى الفرص الوظيفية لخريجي برنامج النساء والولادة في القطاع الحكومي والخاص، ثم تحدثت استشارية طب الجلدية ورئيسة المجلس العلمي السابق لتخصص طب الجلدية الدكتورة عفاف آل شيخ عن برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الجلدية، ونبذة تعريفية عن شروط القبول للبرنامج، ومراحله وطرق التقييم، بالإضافة إلى مستقبل التخصص في المجال المهني.ثم قدم رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالله الخنيزان، محاضرة حول القانون الطبي، فمحاضرة أخلاقيات المهنة الطبية لأستاذ أخلاقيات علم الأحياء وعلم الأوبئة ورئيس لجنة الأخلاقيات في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور عمر كسولا، ثم محاضرة المهنية الطبية عبر الثقافات، استعرضها عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور أحمد الرميان.// يتبع //20:57ت م0273

عام/ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تختتم جلسات يوم المهنة الطبي العاشر / إضافة أولى واخيرة

تلا ذلك محاضرة استشارية علم الأمراض التشريحي عضو المجلس العلمي لتخصص الأمراض التشريحي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتورة هناء بامفلح، تحدثت خلالها عن برنامج الدراسات العليا لتخصص علم الأمراض التشريحي، وبعدها عرّفت استشارية الطب الشرعي الجنائي بوزارة الصحة الدكتورة منال باموسى، عن برنامج الدراسات العليا لتخصص الطب الشرعي الجنائي، ومن ثم قدمت محاضرة المستقبل المهني للتعليم الطبي لرئيس قسم التعليم الطبي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة منى آل الشيخ، واختتمت جلسات المؤتمر الطبي العاشر بمحاضرة المستقبل المهني للمحاكاة الطبية لرئيس قسم التخدير والعناية الحرجة بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي الدكتور عبدالعزيز بوكر.

وبينت رئيسة قسم العلوم الأساسية وقسم التعليم الطبي في كلية الطب البشري بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة فاتن الرديني، أن مؤتمر يوم المهنة الطبي العاشر تميز باستهدافه لطلاب وطالبات كليات الطب، بالإضافة إلى أطباء الامتياز وحديثي التخرج لتعريفهم بمختلف برامج التخصصات العليا

وأوضحت الرديني أنه في المؤتمر تم تركيز الحديث على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك لندرة المتخصصين من الأطباء فيها، كتخصصات العلوم الأساسية مثل علم وظائف الأعضاء والتشريح وعلم الأمراض، وأيضًا تخصص الطب الشرعي والجنائي، بالإضافة إلى تخصص التعليم الطبي والمحاكاة الطبية، منوهةً على أن الهدف من هذا المؤتمر فتح آفاق جديدة لطلاب الطب عن طريق تعريفهم بمختلف التخصصات المتوفرة التي يمكنهم الاختيار منها لبناء مستقبلهم المهني.

وتابعت رئيسة قسم العلوم الأساسية وقسم التعليم الطبي في كلية الطب البشري بقولها: لعل من الملحوظ تزايد أعداد كليات الطب في المملكة والتي تزيد عن ٣٥ كلية طب حاليًا ونتيجة لهذا: هناك تسارع في أعداد خريجي كليات الطب، يجب أن نخطط جيدًا لمستقبل الخريجين ونطرح التدريب في القطاع الخاص تحت مظلة الهيئة السعودية، كخيار للخريجين، لذلك تم التطرق لهذا المحور في المؤتمر وقد يكون لنا السبق في التركيز على القطاع الخاص بالمؤتمرات الطلابية.

كما ذكرت الرديني بأنه تم التطرق للابتعاث الخارجي وأنظمته على طاولة المؤتمر، حتى يتمكن الطلاب من سماع ونقاش أصحاب القرار والإجابة عن كل تساؤلاتهم.

ومن جانبها قالت وكيلة كلية الطب للخدمات الطلابية والمجتمعية أستاذة مساعدة واستشارية أمراض النساء للأطفال والمراهقات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هنادي بخش: كان هذا المؤتمر من أجل الإسهام في فتح آفاق جديدة للطالبات، وإتاحة المجال للتواصل مع المجتمع العملي الطبي، وذلك يزيد من فرصهن في تحديد رؤيتهن وأهدافهن، وتيسير كيفية الوصول إليها، مما يؤدي إلى تسهيل الحصول على فرص العمل فيما بعد التخرج، للرفع من نسبة الطبيبات في المجتمع السعودي، بما يحقق التوازن الاقتصادي في سوق العمل وفقًا لخطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

يشار إلى أن مؤتمر يوم المهنة الطبي العاشر جاء حدثًا مميزًا، يلتقي فيه طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية والمستشفيات بالجهات الحكومية، والخاصة ذات العلاقة بالقطاع الصحي، بهدف استقطاب الطلاب والطالبات الخريجين لسوق العمل، وتوعيتهم بالفرص المتاحة للابتعاث لكافة برامج التدريب والتأهيل.

‎كما يلعب مؤتمر يوم المهنة الطبي العاشر دورًا هامًا في توثيق العلاقة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الصحي الحكومي منها والخاص، وتعريف الطلاب والطالبات باحتياجات سوق العمل في المجالات الصحية، من خلال تجمع طبي كبير على مستوى المملكة.

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