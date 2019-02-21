انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن سيطرته على حقل الفيل النفطي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 08:23 مساءً - أعلنت قيادة الجيش الليبي، اليوم الخميس، سيطرتها على حقل الفيل النفطي، أكبر الحقول النفطية الواقعة في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن قيادة القوات المسلّحة الليبية، القول إنها "بسطت سيطرتها على الحقل سلمياً، وتقوم في هذه الأثناء بتأمينه تمهيداً لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية"، مشيرة إلى أنها مستمرة في طرد من أسمتهم بـ"فلول الإرهابيين".

يأتي ذلك عقب يوم من انطلاق العمليات العسكرية فى منطقة "مرزق" (جنوب) وضواحيها، وبعد يومين من استلام حرس المنشآت النفطية للموقع.

ويتولى إدارة الحقل النفطي كل من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة إيني الإيطالية، وينتج 70 ألف برميل يومياً، قبل إغلاقه في نوفمبر 2018.

وبدأت قوات شرق ليبيا هجوماً في الجنوب، الشهر الماضي، لقتال إسلاميين متشددين وقوات للمعارضة التشادية، ومهرّبين عبر الحدود، فضلاً عن تأمين المنشآت النفطية.

وتعيش ليبيا في اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي بمساعدة حلف شمال الأطلسي، في انتفاضة عام 2011، ومنذ ذلك الحين تتنافس حكومتان وجماعات مسلحة للسيطرة على مناطق مختلفة.