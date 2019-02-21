شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 21/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجعت العملة السعودية في عدة بنوك، وفي الوقت ذاته شهد سعر الريال السعودي استقرارًا في معظم البنوك، وجاء متوسط سعر العملة السعودية اليوم 4.66 جنيها للشراء، 4.70 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

سجل الريال السعودي، 4.64 جنيها للشراء، 4.69 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

انخفض الريال السعودي، 4.66 جنيها للشراء، 4.69 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما انخفضت العملة السعودية، في بداية تعاملات اليوم، في البنك التجاري الدولي مسجلاً 4.64 جنيها للشراء، 4.69 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ارتفع سعر الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم، في البنك المصري الخليجي، مسجلاً 4.68 جنيها للشراء، 4.70 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

واستقرت العملة السعودية، خلال تعاملات اليوم، في بنك كريدي أجريكول، مسجلاً 4.65 جنيها للشراء، 4.70 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل الريال السعودي، مسجلاً 4.60 جنيها للشراء، 4.74 جنيها للبيع، في بنك البركة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي، 4.66 جنيها للشراء، 4.69 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي، اليوم، 4.67 جنيها للشراء، 4.69 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني بمصر

سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء، 4.64 جنيها للشراء، 4.70 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي، اليوم، 4.63 جنيها للشراء، 4.68 جنيها للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 21/2/2019

