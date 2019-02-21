شكرا لقرائتكم فيديو.. هكذا وصف الشاب نيو الصيني السعودية والسعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وصف شاب يدعى “أشرف” أو “نيو” بالصينية، السعوديين بـ”الكرماء والمرحبين والبلد المضياف”، وذلك بعد أن قضى بها 14 عاماً متنقلًا بين جميع مدن المملكة بحكم عمله.

ونشرت صفحة مركز التواصل الحكومي السعودية الرسمية على “تويتر” مقطع فيديو، قالت إنه لمواطن صيني يدعى “نيو” ويلقب باسم أشرف في المملكة، وهو يترنم بعشقه للسعودية والسعوديين.

وعنون مركز التواصل الحكومي المقطع بعنوان “بماذا يترنم أشرف (أو نيو بالصينية) عندما يشتاق للمملكة؟ حكاية من بكين، للعيش في المملكة، والتنقل بين مدنها، لـ14 عامًا”.

وأظهر مقطع الفيديو “نيو” وهو يتحدث عن حبه وشوقه للسعودية قائلاً: عشت بالسعودية واشتقت لها، حيث درست سنتين وبعدها عملت في إحدى الشركات الصينية بالمملكة، لمدة 14 عاماً وتنقلت من خلالها إلى أغلب مدن المملكة.

وأضاف الشاب نيو أو أشرف في السعودية: “أتمنى بعد زيارة ولي العهد أن تكون العلاقات السعودية الصينية أفضل وأحسن”.



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