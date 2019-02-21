شكرا لقرائتكم طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية في 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة وتسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق غدا الجمعة.

وتشمل الحالة الجوية، مناطق “الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، أيضا تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.



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