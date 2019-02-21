حفلات وفعاليات فنية لنجوم بوليوود في المملكة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالملك آل سميح

في إطار جهودها لإثراء قطاع الترفيه في المملكة وتعزيز هويته العالمية، وقّعت الهيئة العامة للترفيه مذكرتي تفاهم مع عدد من الشركات الهندية في مجال الترفيه.

جاء ذلك على هامش أعمال “الملتقى السعودي الهندي” الذي انطلق في العاصمة الهندية نيودلهي أمس، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –ضمن جولته الآسيوية.

وتأتي مذكرتا التفاهم التي مثّل الهيئة في توقيعها المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات الأستاذ إبراهيم المقبل، في إطار سعيها لاستقطاب أفضل العروض الترفيهية ضمن خططها التطويرية للقطاع. وشملت مذكرات التفاهم التوقيع مع وكالة توتيم سبوت لتطوير محتوى نشاط ترفيهي بوليوود في عام 2019، كذلك مع وكالة BTOS لتقديم حفلات لأشهر نجوم بوليوود وتقديم حفلات موسيقية عالمية في المملكة.

وكان الملتقى قد انطلق صباح اليوم، بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، وحضره نحو 400 مشارك عن الجانبين السعودي والهندي، بينهم عدد من الرسميين وكبار رجال الأعمال في البلدين. كما شهد الملتقى معرضاً مصاحباً بعنوان “استثمر في السعودية”، حيث قدم فيه عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، تعريفاً لأهم وأبرز المهام والخدمات والأنشطة التي تقوم بها، والتي تدعم البيئة الاستثمارية في السوق السعودي.



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