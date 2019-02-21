شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. انقلاب وانيت يقتل طفلة ويصيب ٧ بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عمر البشيري - الباحة

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 أشخاص آخرين بإصابات متعددة تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة، بعد حادث انقلاب وقع فجر اليوم الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997 عن حادث انقلاب وانيت بقرية وراخ قبل مخفر الشرطة بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة في تمام الساعة 5:15 فجر اليوم الخميس 16 / 6 / 1440هـ

وأضاف تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضاً فرقة إسعافية من الصحة للموقع حسب البلاغ الوارد للعمليات بوجود عدد من الإصابات بالموقع.

وأردف وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 8 إصابات من عائلة واحدة تم فرز الإصابات بالموقع وكانت إحدى الإصابات خطيرة تم التعامل معها إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى وخمس إصابات متوسطة وإصابة بسيطة وحالة وفاة لطفلة.

وتم التعامل مع الإصابات ونقلها لمستشفى العقيق.



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