شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يشارك في مؤتمر الإطفاء الدولي بالبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - فهد الحشام - المنامه

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني بوفد يرأسه مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في المؤتمر الثاني لعمليات الإطفاء الذي يقام بمملكة البحرين.

وأكد الفريق العمرو عمق التعاون بين جهازي الدفاع المدني في البلدين الشقيقين والهادف لتعزيز وتطوير عمليات الدفاع المدني ورفع مستوي الأداء في سبيل الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأرواح والممتلكات والقيام بدور الدفاع المدني في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة حال وقوع الأزمات والكوارث الإنسانية والطبيعية حال حدوثها لا قدر الله.

وقال إن المديرية العامة للدفاع المدني تشارك في المؤتمر كشريك استراتيجي، كما يعقد المؤتمر بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، وهو ما يجسد عمق التعاون والشراكة بين الدفاع المدني بالمملكة مع الدفاع المدني البحريني في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وجميع مستوياتها.

يذكر أن المؤتمر يقام برعاية الشيخ الفريق راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والذي تنظمه وزارة الداخلية في البحرين بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، بحضور ومشاركة قيادات الدفاع المدني والإطفاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة الأردن وعدد من الدول الصديقة، وذلك خلال الفترة 25 – 27 فبراير الجاري في فندق الرتز كارلتون في المنامة.



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