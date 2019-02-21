الان تتابع نجاة ركاب طائرة قطرية من الموت بعد تعطل محرك في الجو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجا اليوم الخميس ركاب طائرة تابعة للخطوط القطرية من حادث محقق، بسبب عطل مفاجئ أصاب أحد محركاتها، خلال رحلتها من العاصمة القطرية، الدوحة، إلى مدينة لاجوس النيجيرية، حيث هبطت بسلام في مطار الخرطوم الدولي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن الناطق الرسمي لشركة مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي نصر، تأكيداته بتعرض أحد محركات طائرة الخطوط القطرية التي كانت تقوم بالرحلة رقم 1409، لعطل مفاجئ، ما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات مطار الخرطوم بالهبوط.

وأشار إلى أن العملية تمت بسلام بعد اكتمال كافة إجراءات الهبوط، مضيفا أن الطائرة من طراز بوينج777-800 وتحمل على متنها 173 راكبا.