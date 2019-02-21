شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الباحة» يُنقذ محتجز الرميضة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)
أنقذت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة مواطناً في العقد الثالث من العمر، احتُجز في جبل الرميضة في تهامة الباحة.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الباحة العقيد جمعان دايس، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة (17:12) من مساء اليوم (الخميس) من قِبل أحد المواطنين، يُفيد باحتجاز صديقه في منحدر وعر بجبل الرميضة.
وأكد المتحدث أنه تم على الفور تحريك الفرق اللازمة إلى موقع البلاغ، حيث اتضح وجود مواطن يبلغ من العمر 38 عاماً محتجزاً في منحدر وعر يبعد عن أقرب نقطة تمركز للآليات مسافة 1 كيلو متر تقريباً.
وأضاف: «تم الوصول إلى المحتجز في ظروف صعبة جداً نظراً لصعوبة التضاريس المحيطة به، وجرى إخراجه لأقرب نقطة آمنة، وبالكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه يعاني من إصابه متوسطة، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة».
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