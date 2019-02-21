شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: للصين سورٍ ومحمد لنا سور.. عالي الشموخ ما يطاله معتدٍ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

عبَّر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، عن فخره واعتزازه بجولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي شملت بكستان والهند وأخيراً الصين.

وقال وزير خارجية البحرين عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «للصين سورٍ ومحمد لنا سور.. عالي الشموخ ما يطاله معتدي».

وأرفق وزير الخارجية البحريني مع تغريدته، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لسور الصين، حيث اطلع على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في المملكة، وعدد من المسؤولين.