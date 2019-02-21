شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على خدمات «هدف» لتدريب وتوظيف الباحثين عن العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس), مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في المنطقة «هدف» بسام بن ذياب الدرعان، الذي قدَّم له تقريراً عن أعمال وخدمات الفرع في المنطقة لدعم التوظيف والتدريب، وإيجاد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

وثمَّن أمير المنطقة الدعم السخي من القيادة الرشيدة لبرامج التدريب وتوظيف الشباب والفتيات، مقدراً جهود القائمين على فرع صندوق «هدف» في المنطقة، راجياً لهم التوفيق.

وبحسب التقرير، فإن فرع «هدف» في الجوف قدَّم الخدمة لأكثر من 5 آلاف مواطناً ومواطنة، ودعم عبر برنامج «حافز» حوالي (14000) من الباحثين والباحثات عن عمل.

وأفاد التقرير، بأن الصندوق يُقدِّم حزمة من البرامج، منها دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج دعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قُره»، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وبرامج التدريب مثل «تمهير ودروب»، ودعم العمل الجزئي، فيما أطلق أخيراً برنامج «دعم التوظيف» لرفع المهارات، ودعماً للقطاع الخاص بما يصل إلى 50 في المئة من راتب الموظف ولمدة ثلاث سنوات.

وأسهم «هدف» في توظيف 2070 مواطناً ومواطنة خلال العام 2018م، بينهم 88 من ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، الأمير فيصل بن نواف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي.

وشدد أمير المنطقة على دور الغرفة ورجال الأعمال الرائد في تنمية المنطقة من الجانب الاقتصادي، من خلال طرح الفرص الاستثمارية ودعوة رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة مع تقديم التسهيلات أمامهم، وتوفير الفرص الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة تجعل منها منطقة ذات جذب استثماري يجب استغلالها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

واستعرض الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال، جهود الغرفة وأنشطتها التجارية والصناعية، ومدى تعاون رجال الأعمال والشركات في خدمة المجتمع ودعم فعاليات المنطقة، منوهاً بجهود الغرفة في دعم أنشطة ومناسبات المنطقة.

وأعرب المهندس الرويلي عن شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه بأنشطة الغرفة.

وفي سياق متصل، التقى أمير الجوف مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية نادر بن غالب العتيبي.

وقدم العتيبي نبذة لأمير المنطقة عن سير العمل في الإدارة، ومنها الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية التي تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، وتطبق أعلى معايير السمات الأمنية للمعلومات الشخصية والمواصفات الفنية، حيث تتميز بشريحة ذكية «لا تلامسية» متعددة التطبيقات، تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، كما تتيح إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

كما اطلع على آلية عمل إدارة الأحوال في الجوف لإصدار البطاقة في مدينة سكاكا والمحافظات، وبرامجها الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشدداً على ضرورة العمل لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة.