شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تدشن ختم جامعة الملك سعود الرقمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي، اليوم (الخميس)، ختم جامعة الملك سعود الرقمي، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومدير الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض.

وجرى خلال الحفل تقديم عرض إلكتروني للخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الرقمي، تلا ذلك تدشين ختم جامعة الملك سعود الرقمي، وتعد بذلك أول جهة وجامعة تحصل على الختم الرقمي في المملكة، الأمر الذي سيمكنها من التثبت من صحة الوثائق الإلكترونية الرسمية الصادرة لمنسوبيها.

من جانبه، دعا نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، لضمان نجاح تطبيق التصديق الرقمي، الذي يعد أحد أبرز مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات الإستراتيجية التي ينفذها مقدمو خدمات التصديق المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من المركز الوطني للتصديق الرقمي.

وأكد أن منتج الختم الرقمي يهدف إلى دعم التحول الرقمي، والاستغناء عن المعاملات الورقية بطريقة مبتكرة، وذات موثوقية عالية، مشيدًا بدور المركز الوطني للتصديق الرقمي في التحوّل إلى حكومة ذكية، وتعزيز موقع المملكة على مؤشر التنافسية العالمية، وذلك من خلال إتاحة الهويات الرقمية المعتمدة على الشهادات الرقمية، مما يسهم في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية للأفراد والمنشآت عبر الإنترنت، والحد من جرائم سرقة الهوية، وبالتالي توفير أعلى مستويات الأمان في التعاملات الإلكترونية.