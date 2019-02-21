كاشف معادن يعثر على مدرعة أُثرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة اكتشف هاوي التاريخ مايك سميث بواسطة كاشف معدني عربة مدرعة أثرية يبلغ عمرها آلاف السنين، وذلك بحسب ما ذكره موقع Artnet News. وعثر على المدرعة مدفونة في أرض زراعية بمنطقة واقعة جنوب ويلز. ويعرف مايك سميث بأنه صاحب عين النسر ولقب بـ «كاشف المعادن»، وذلك لأنه يقضي جل وقت فراغه في الكشف عن المعادن ولمدة تجاوزت 30 عاما. ويتوقع أن يحصل سميث على مكافأة قد تصل إلى مليون جنيه إسترليني.



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