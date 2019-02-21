السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة كشف باحثون ألمان في دراسة أجروها عن الربط بين النوم الطويل والصحة البدنية السليمة، وذلك بحسب موقع Psychology Today. ووفقا للمثل الأيرلندي القائل «الضحك والنوم هما أفضل علاجين ينصح بهما الأطباء»، تمكن الباحثون من تحديد كيفية النوم السليمة التي من شأنها أن تقوي من وظائف الخلايا المناعية «التائية». وتعد هذه الخلايا أحد أنواع الخلايا اللمفاوية، ونوعا فرعيا من خلايا الدم البيضاء، والتي تلعب دورا حاسما ومهما في الحفاظ على مناعة الجسم.



كانت هذه تفاصيل خبر دراسة جديدة تثبت أن النوم هو أفضل علاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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