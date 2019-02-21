السكري يهدف لاقتسام الرابع مع الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتطلع التعاون إلى مشاركة الأهلي المركز الرابع في الترتيب العام لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من خلال الفوز على ضيفه الباطن عندما يستضيفه اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في إطار مواجهات الأسبوع الـ21.

وينتشي صاحب الأرض والجمهور بفوزه العريض 4-0 الذي حققه على أحد في الجولة الماضية، وهو ما يحفزه لرفع رصيده إلى 36 نقطة، وهو ذات رصيد الأهلي الذي تعثر أمس الأول بالخسارة أمام الفتح 1-2.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

أما الباطن الذي يحتل المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، فيهمه الفوز كثيرا، لكونه لا يزال ضمن دائرة المهددين بالهبوط، حتى إن فوزه اليوم لا يسعفه في التقدم نحو مركز آخر، حيث سيبقيه في مركزه الحالي، لكنه سيدعمه نحو التوغل أكثر بعد أن يحدث دفعة معنوية كبيرة وسط اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وكان الباطن خسر في الجولة الماضية 0-1 أمام الحزم.