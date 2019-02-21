تدمير سجن لطالبان وقتل اثنين من عناصرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كابول

نفذت القوات الخاصة الأفغانية عملية في إقليم كابيسا بشرق البلاد أمس، أسفرت عن تدمير أحد السجون التابعة لحركة طالبان، ومقتل اثنين من المسلحين.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة، قولها «إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت اثنين من عناصر طالبان، ودمرت أحد السجون التابعة لها، هذا الأسبوع، في منطقة تاجاب في كابيسا».