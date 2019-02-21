صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم مع أويو للفنادق الهندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيودلهي

وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع شركة أويو للفنادق، أكبر شركة ضيافة في الهند، ضمن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان لجمهورية الهند.

وستسهم مذكرة التفاهم في استكشاف الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تنويع مصادر اقتصاد المملكة العربية السعودية، من خلال توطين المهارات وخلق فرص عمل وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة.

وستمثل شركة أويو للفنادق شراكة دولية قوية لصندوق الاستثمارات العامة، كما ستساعد في تطوير قطاع السياحة والفندقة في المملكة، حيث تعمل على إدارة وتشغيل شبكة دولية واسعة من الفنادق. وتعد شركة أويو للفنادق أحد أكبر المزودين لتقنيات الفندقة والضيافة في العالم، مما سيدعم التوسع في توطين التكنولوجيا في المملكة.