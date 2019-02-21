، وصف السعودية بـ"البلد العظيم".. تعرف على "لي هوا شين" مرافق ولي العهد في جولة سور الصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يجيد اللغة العربية.. داعم لعمليات التقارب بين الرياض وبكين

في أجواء مفعمة بعراقة التاريخ الصيني، زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، (الخميس)، سور الصين العظيم، واطلع على معالمه التاريخية والحضارية، برفقة السفير الصيني في السعودية لي هوا شين، الذي أظهرت الصور تبادله الأحاديث مع ولي العهد، وحصوله على إحدى اللقطات الباسمة مع سموه.

ووفقاً للمعلومات المتاحة على موقع السفارة الصينية في السعودية عن السفير لي هوا شين، فقد حصل على درجة الليسانس من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وأكمل الدراسة في مشروع كبار الباحثين التنفيذيين لمعهد جون كينيدي في جامعة هارفارد في عام 2012، لكنه كان قد التحق بالعمل في وزارة الخارجية الصينية عام 1983، واشتغل في إدارة غربي آسيا وشمالي إفريقيا بالوزارة، والسفارات الصينية لدى العراق والأردن، وعين سفيرا للصين لدى المملكة في مايو 2016.

ويجيد السفير لي هوا شين اللغة العربية، ويتحدثها بإتقان، وقد استضافته عدة قنوات فضائية، وكشف في إحدى هذه المقابلات أنه كان مترجم زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الصين عام 1990، كما اعتاد منذ تعيينه في السعودية أن يدعو الإعلاميين إلى حفل إفطار رمضاني في مقر إقامته في الرياض.

ويدعم لي هوا شين عمليات التقارب بين السعودية والصين على مختلف المستويات، وفي العيد الوطني 88 للسعودية ونيابة عن سفارة الصين لدى المملكة بكامل طاقمها، أعرب عن تحياته وتمنياته الطيبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الصديق.

وفي كلمة بمناسبة العيد الوطني قال لي هوا شين: "منذ وطأت قدماي أرض المملكة سفيرا للصين لدى السعودية، وخلال السنتين الماضيتين، تجولت في المدن والأرياف السعودية، وشاهدت الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح والتنمية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما شاهدت التقدم والتطور الذي حققته المملكة بفضل رؤية 2030"، واصفاً السعودية بـ"البلد العظيم والعريق".