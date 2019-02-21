، اتفاقية وشراكة استراتيجية بين "إعلاميون" و"شماس" لخدمة الوطن ،

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وقعت جمعية "إعلاميون" اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة المدينة الإعلامية السعودية "شماس"، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأدوار الإعلامية الوطنية والمجتمعية للطرفين، من خلال تبني مشاريع إعلامية مشتركة تحقق رسالتهم الإعلامية والمهنية وتخدم الوطن والمجتمع الإعلامي خاصة والمجتمع السعودي عامة.
وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية السعودية "شماس" مفلح بن عبيد الهفتاء، عن سرورهم في المدينة بتخصيص مقر لجمعية "إعلاميون" كأول جمعية أهلية وطنية في منطقة الرياض، والتي تعتبر إحدى الثمار لرؤيتنا الوطنية "رؤية 2030"، بقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يؤمن بمؤسسات المجتمع وتشجيع المبادرات وتمكين المواطن كفرد في بناء وطنه وخدمته بكل خبراته وتجاربه الثرية.
وأوضح الهفتاء أن المدينة الإعلامية السعودية هي مدينة كل الإعلاميين السعوديين ولديها الاستعداد أن تستقبل مشاريعهم من خلال هذه الشراكة النوعية مع جمعية "إعلاميون"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تحمل كثيراً من الأطروحات في مجال التدريب والتطوير المهني وكذلك إنشاء مقهى للإعلاميين، وتنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات الإعلامية.
من جهته، وصف رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي، اتفاق الجمعية مع المدينة الإعلامية السعودية "شماس"، بأنه اتفاق تاريخي يحقق أهداف الجهتين، وذلك بأن يكون مقر الجمعية في المدينة الإعلامية، وأن تنطلق الجمعية من الأرض المهنية الوطنية التي يتوجب أن تتوجه لها كل المؤسسات الإعلامية، ومن جهة أخرى تحقق المدينة الإعلامية من خلال هذه الاحتواء والشراكة، أهم أهدافها الاستراتيجية في أن تكون بيت الإعلاميين الذي هو شعار الجمعية والذي تراه واجبها تجاه كل الإعلاميين السعوديين.
وشدد الغربي على أن المدينة الإعلامية السعودية ثروة وطنية وأرض مهنية خصبة للعمل والإبداع، مقدرًا لرئيس مجلس إدارة المدينة الأستاذ مفلح الهفتاء دعمه للجمعية وإيمانه برسالتها كمؤسسة مجتمع مدني، مؤكداً أن الجهتين ستعملان على خدمة الإعلاميين العاملين في هذا القطاع الحيوي، وأيضًا طلاب الإعلام والممارسين والهواة.
اتفاقية وشراكة استراتيجية بين "إعلاميون" و"شماس" لخدمة الوطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-21
وقعت جمعية "إعلاميون" اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة المدينة الإعلامية السعودية "شماس"، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأدوار الإعلامية الوطنية والمجتمعية للطرفين، من خلال تبني مشاريع إعلامية مشتركة تحقق رسالتهم الإعلامية والمهنية وتخدم الوطن والمجتمع الإعلامي خاصة والمجتمع السعودي عامة.
وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية السعودية "شماس" مفلح بن عبيد الهفتاء، عن سرورهم في المدينة بتخصيص مقر لجمعية "إعلاميون" كأول جمعية أهلية وطنية في منطقة الرياض، والتي تعتبر إحدى الثمار لرؤيتنا الوطنية "رؤية 2030"، بقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يؤمن بمؤسسات المجتمع وتشجيع المبادرات وتمكين المواطن كفرد في بناء وطنه وخدمته بكل خبراته وتجاربه الثرية.
وأوضح الهفتاء أن المدينة الإعلامية السعودية هي مدينة كل الإعلاميين السعوديين ولديها الاستعداد أن تستقبل مشاريعهم من خلال هذه الشراكة النوعية مع جمعية "إعلاميون"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تحمل كثيراً من الأطروحات في مجال التدريب والتطوير المهني وكذلك إنشاء مقهى للإعلاميين، وتنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات الإعلامية.
من جهته، وصف رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي، اتفاق الجمعية مع المدينة الإعلامية السعودية "شماس"، بأنه اتفاق تاريخي يحقق أهداف الجهتين، وذلك بأن يكون مقر الجمعية في المدينة الإعلامية، وأن تنطلق الجمعية من الأرض المهنية الوطنية التي يتوجب أن تتوجه لها كل المؤسسات الإعلامية، ومن جهة أخرى تحقق المدينة الإعلامية من خلال هذه الاحتواء والشراكة، أهم أهدافها الاستراتيجية في أن تكون بيت الإعلاميين الذي هو شعار الجمعية والذي تراه واجبها تجاه كل الإعلاميين السعوديين.
وشدد الغربي على أن المدينة الإعلامية السعودية ثروة وطنية وأرض مهنية خصبة للعمل والإبداع، مقدرًا لرئيس مجلس إدارة المدينة الأستاذ مفلح الهفتاء دعمه للجمعية وإيمانه برسالتها كمؤسسة مجتمع مدني، مؤكداً أن الجهتين ستعملان على خدمة الإعلاميين العاملين في هذا القطاع الحيوي، وأيضًا طلاب الإعلام والممارسين والهواة.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
07:03 PM
الهفتاء: منطلقنا "رؤية 2030" بقيادة محمد بن سلمان
وقعت جمعية "إعلاميون" اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة المدينة الإعلامية السعودية "شماس"، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأدوار الإعلامية الوطنية والمجتمعية للطرفين، من خلال تبني مشاريع إعلامية مشتركة تحقق رسالتهم الإعلامية والمهنية وتخدم الوطن والمجتمع الإعلامي خاصة والمجتمع السعودي عامة.
وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية السعودية "شماس" مفلح بن عبيد الهفتاء، عن سرورهم في المدينة بتخصيص مقر لجمعية "إعلاميون" كأول جمعية أهلية وطنية في منطقة الرياض، والتي تعتبر إحدى الثمار لرؤيتنا الوطنية "رؤية 2030"، بقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يؤمن بمؤسسات المجتمع وتشجيع المبادرات وتمكين المواطن كفرد في بناء وطنه وخدمته بكل خبراته وتجاربه الثرية.
وأوضح الهفتاء أن المدينة الإعلامية السعودية هي مدينة كل الإعلاميين السعوديين ولديها الاستعداد أن تستقبل مشاريعهم من خلال هذه الشراكة النوعية مع جمعية "إعلاميون"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تحمل كثيراً من الأطروحات في مجال التدريب والتطوير المهني وكذلك إنشاء مقهى للإعلاميين، وتنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات الإعلامية.
من جهته، وصف رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي، اتفاق الجمعية مع المدينة الإعلامية السعودية "شماس"، بأنه اتفاق تاريخي يحقق أهداف الجهتين، وذلك بأن يكون مقر الجمعية في المدينة الإعلامية، وأن تنطلق الجمعية من الأرض المهنية الوطنية التي يتوجب أن تتوجه لها كل المؤسسات الإعلامية، ومن جهة أخرى تحقق المدينة الإعلامية من خلال هذه الاحتواء والشراكة، أهم أهدافها الاستراتيجية في أن تكون بيت الإعلاميين الذي هو شعار الجمعية والذي تراه واجبها تجاه كل الإعلاميين السعوديين.
وشدد الغربي على أن المدينة الإعلامية السعودية ثروة وطنية وأرض مهنية خصبة للعمل والإبداع، مقدرًا لرئيس مجلس إدارة المدينة الأستاذ مفلح الهفتاء دعمه للجمعية وإيمانه برسالتها كمؤسسة مجتمع مدني، مؤكداً أن الجهتين ستعملان على خدمة الإعلاميين العاملين في هذا القطاع الحيوي، وأيضًا طلاب الإعلام والممارسين والهواة.
، اتفاقية وشراكة استراتيجية بين "إعلاميون" و"شماس" لخدمة الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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