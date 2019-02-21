انت الان تتابع تفاصيل خبر سفير أمريكي سابق لدى السعودية: سياسات بن سلمان فاشلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 06:46 مساءً - وصف السفير الأمريكي السابق لدى السعودية، روبرت جوردان، سياسات ولي العهد محمد بن سلمان خلال العامين الماضيين، بـ"الفاشلة".

وقال جوردان في ندوة للمركز العربي في واشنطن، اليوم الخميس، إن العامين الماضيين "شهدا فشل كبير في سياسات السعودية"، مشيراً إلى أن بن سلمان، "هو المسؤول عن تلك السياسات الفاشلة".

وانتقد السفير الأمريكي السابق، تحالف السعودية مع بلاده، قائلاً "إن ملابسات قتل خاشقجي مثال فظيع على وحشية لا ينبغي أن تمترسها دولة حليفة للولايات المتحدة".

وتساءل عن سبب قتل خاشقجي، مؤكداً أنه "لم يكن مصدر إزعاج للسلطات السعودية، وقتله جريمة وحشية".

وشغلت قضية اغتيال خاشقجي الرأي العام الدولي منذ قتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر الماضي، وتسببت في توتر علاقات كثير من الدول مع المملكة، وسط اتهام أطراف مختلفة بن سلمان بالتورط شخصياً فيها.