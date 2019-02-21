انت الان تتابع تفاصيل خبر تسرّب إشعاعي في 5 مستشفيات سعودية.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 06:46 مساءً - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم الخميس، عن وجود تسرّب إشعاعي داخل غرف الأشعة في 5 مستشفيات، منذ بدء العام الحالي 2019.

ونقل موقع "سبق" السعودي عن الهيئة قولها: إن "التسرّب حدث بسبب خلل في تدريع تلك الغرف، وهو ما يسمح بتسرب الأشعة إلى خارج الغرفة، أو إلى غرف التحكّم الخاصة بها"، محذّرة من خطر على المرضى والعاملين.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة، عبد الرحمن السلطان، أنها أوقفت العمل على الأجهزة التي اكتشفت تسرّباً إشعاعياً بها، وجرت المتابعة مع المنشآت لإعداد خطة تصحيحية وتلافي المخالفات.

وأوضح أنها أعادت تدريع الأجزاء المتأثرة بشكل كامل في ثلاث منشآت، ثم أُجريت اختبارات المسح الإشعاعي مرة أخرى، وأثبتت نتائجها أن الغرف آمنة للاستخدام، وعدم وجود أي قراءات إشعاعية أعلى من المعدل الطبيعي.

ولفت إلى أن الهيئة رصدت فشل نتائج اختبارات الجودة النوعية لأجهزة الأشعة في 9 مستشفيات مختلفة، وهو ما يؤثر في جودة وكفاءة عمل هذه الأجهزة وعدم عمل هذه الاختبارات في ثلاثة مستشفيات أخرى.

والتسرب الإشعاعي هو نفاذ نوع من الطاقة التي تُطْلِقها ذرات معيّنة، وانتقالها على هيئة موجات كهرومغناطيسية (أشعة غاما أو الأشعة السينية)، ويشكل تسربها خطراً على صحة الإنسان خلال استخدامها في الأغراض الطبية.