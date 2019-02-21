شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يقرر منع "الشيلات" وإلغاء حفلات التكريم.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بمنع إقامة حفلات التكريم للطلاب أو منسوبي التعليم، ممن هم في السلك التعليمي كمعلمين أو إداريين وغيرهم.

وقالت مصادر صحفية: «إن الوزير شدد على ضرورة رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات والبعد عن هدر الوقت في إقامة الحفلات للتكريم».

وطالب وزير التعليم، بعدم التوسع في إقامة مناسبات التكريم إلا في الحاجة الملحة لإقامتها، على أن يكون في نطاق المدرسة وبالقدر المناسب، وأن تكون في برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح فقط، بحسب مصادر «عاجل».

وشدد وزير التعليم على عدم تكليف الطلاب والطالبات بأية طلبات كانت سواء مالية أو عينية، كزي معين أو أطعمة معينة بحد ذاتها، مع منعه الشديد بعدم إقامة أي فقرات ليس لها هدف تربوي على أنغام الشيلات والقصائد الشعرية.

وتقيم عدد من مديريات التعليم حفلات تكريم لطلابها المتفوقين، كان آخرها، تكريم «تعليم الأفلاج»، في 29 يناير الماضي، للطلاب المتفوقين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، في حفل تضمن عددًا من الفقرات المتنوعة.