سياسي / اهتمامات الصحف التونسية

تونس 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا، المفروضة بقرار رئاسي منذ العام 2011، بهدف منع استغلال أصول الدولة في إطالة أمد الحرب وحالة الفوضى بها.وأضافت إلى ذلك، دعوة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي وتحقيق تقدم في العمليات السياسية والتشريعية.وكتبت صحف الخميس في شأن آخر.. عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية إنزال نفذها التحالف الدولي، شمال شرق سوريا.وأشارت إلى اللقاء الذي جمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مع رئيس المفوضية الأوروبية، كلود يونكر، في بروكسيل، في سياق مواصلة جهودها لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان الايطالي لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي توصل إليها الجانبان.وتحدثت عن إغلاق فنزويلا حدودها البحرية مع ثلاثة جزر، تقع غرب البلاد، خشية التصعيد العسكري، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة الى إدخال المساعدات الإنسانية الى داخل البلاد.ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنشر صواريخ يطال مداها الولايات المتحدة الأمريكية، وتواصل الاستعدادات الكورية الشمالية قبيل القمة الثانية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة.// انتهى //12:19ت م0079