السعودية اليوم / "كتابة السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية" دورة بجامعة الأمير سطام



وادي الدواسر 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

اختتمت وحدة الخريجين في كلية الآداب والعلوم بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بمحافظة وادي الدواسر أمس، الدورة التدريبية التي نظمتها حول "مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية".

وتضمنت الدورة تحديد المفاهيم الاساسية في كتابة السيرة الذاتية، وطرق إعداد السيرة الذاتية الاحترافية، والأخطاء الشائعة في كتابة السيرة الذاتية وكيفية تفادي مثل هذه العثرات، إضافة إلى مفهوم المقابلة الشخصية وأنواعها، وإجراء المقابلات الشخصية، وكيفية الاستعداد والتهيئة النفسية قبل إجراء المقابلة الشخصية واثناء المقابلة، وأبرز الأسئلة الشائعة في المقابلات الشخصية.

وأكد مشرف وحدة الخريجين بالكلية الدكتور رضا سعيد مقبل أن الدورة ينتظر منها أن تُسهم في تقديم مفاتيح العمل الأولى للطلاب المقبلين على التخرج وتعرفهم بسبل التقديم للوظائف ومعرفة احتياجات سوق العمل ومجالات التوظيف، وتسهم في تجهزهم لسوق العمل.

// انتهى //

12:11ت م

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وادي الدواسر 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساختتمت وحدة الخريجين في كلية الآداب والعلوم بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بمحافظة وادي الدواسر أمس، الدورة التدريبية التي نظمتها حول "مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية".وتضمنت الدورة تحديد المفاهيم الاساسية في كتابة السيرة الذاتية، وطرق إعداد السيرة الذاتية الاحترافية، والأخطاء الشائعة في كتابة السيرة الذاتية وكيفية تفادي مثل هذه العثرات، إضافة إلى مفهوم المقابلة الشخصية وأنواعها، وإجراء المقابلات الشخصية، وكيفية الاستعداد والتهيئة النفسية قبل إجراء المقابلة الشخصية واثناء المقابلة، وأبرز الأسئلة الشائعة في المقابلات الشخصية.وأكد مشرف وحدة الخريجين بالكلية الدكتور رضا سعيد مقبل أن الدورة ينتظر منها أن تُسهم في تقديم مفاتيح العمل الأولى للطلاب المقبلين على التخرج وتعرفهم بسبل التقديم للوظائف ومعرفة احتياجات سوق العمل ومجالات التوظيف، وتسهم في تجهزهم لسوق العمل.// انتهى //12:11ت م0076

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