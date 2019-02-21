السعودية اليوم / إصابة عشرات الأطفال بالاختناق جراء اعتداءات القوات الإسرائيلية على مدرسة الخليل



الخليل 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أصيب اليوم، عشرات الأطفال بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على رأسهم المتطرف "عوفر" المعروف بدعواته لقتل للفلسطينيين، على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر طبيه وشهود عيان في البلدة، بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، مما أدى إلى إصابة 30 طفلا بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقلها لمستشفى محمد علي.

// انتهى //

11:53ت م

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الخليل 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأصيب اليوم، عشرات الأطفال بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على رأسهم المتطرف "عوفر" المعروف بدعواته لقتل للفلسطينيين، على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة.وأفادت مصادر طبيه وشهود عيان في البلدة، بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، مما أدى إلى إصابة 30 طفلا بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقلها لمستشفى محمد علي.// انتهى //11:53ت م0072

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