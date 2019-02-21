الان تتابع “الري”: وظائف إدارية وفنية شاغرة في فرع المؤسسة بالأحساء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت المؤسسة العامة للري، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في فرع المؤسسة بالأحساء. وأوضحت أن الوظائف المتوفرة لحملة البكالوريوس فأعلى، ويستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٦/٢٣هـ، ووصعت تفاصي الوظائف على الرابط http://jobs.hida.gov.sa/jobs/

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