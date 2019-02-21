رابط الإستعلام والتسجيل في معاش الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” 1440 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن طريقة للإستعلام والتسجيل في معاش الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” 1440 هـ ، ونرصد لكم متابعينا الكرام مقالاً عن معاش الضمان الإجتماعي ، حيث تعمل الحكومة السعودية على تقدم كل الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة والتي لا تستطيع تلبية إحتياجتها الاساسية ، وتقدم الحكومة السعودية من خلال برنامج الضمان الإجتماعي دعم مالي للأسر السعودي المتضررة من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة ،والمتضررة من تطبيق قرار الضريبة المضافة وغلاء المعيشة . يذكر ان البرنامج يختص في السعوديين فقط المقيمين في المملكة إقامة دائمة ، وفقاً للعديد من الشروط التي حددتها وزارة العمل .

معاشات الضمان الإجتماعي

يعتبر برنامج الضمان الإجتماعي من أبرز البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين ، حيث يسمح لكل من يحمل جنسية سعودية بالتسجيل في البرنامج ، وبشرط أن يكون مقيم في المملكة إقامة دائمة ، ويستثني كل من الجنسية الأجنبية المتزوجة من سعودي ، حيث من أهم شروط البرنامج ان يكون الزوجين سعوديين الأصل والمنشأة .

تعرف على الفئات المستحقة لمعاش الضمان الإجتماعي

حددت وزارة العمل العديد من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الإجتماعي ، ومن ضمن تلك الفئات هي / من تخطي سن الستين سواء ذكر أو أنثي – المطلقة مع أبنائها – الأرملة وأولادها – الأسرة المهجورة – الأسرة المعلقة – أسرة الغائب – أو المفقود – أسرة المدمن. المرأة بلا عائل : مطلقة – الأرملة – والمهجورة – زوجة الغائب – زوجة المفقود – زوجة المدمن. الأيتام : يتيم الأب – يتيمة الأب – يتيم مجهول الأب/ الأبوين – يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

رابط الضمان الإجتماعي

أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنه يحق لكل سعودي أن يقدم طلب من اجل الإستفادة من الضمان الإجتماعي ، وذلك بعد أن يتم دراسة الطلب من قبل الجهات الخاصة ، وقد إشترطت الوزارة أن يمتلك المتقدم حساب بنكي أو يمتلك هاتف جوال لكي يتم التواصل معه في حالات التسجيل أو حالات أخرى ، ويمكنك عزيزي الزائر من التسجيل من خلال الرابط التالي هـــــنـــــا