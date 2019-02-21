شكوى تنتظر الشبابيين في الفيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ينتظر أن يرفع لاعبا الشباب البرازيليين، إلسمي سيلفا كافليكانتي، وويرغيتون كالمون المعروف بصوماليا، شكوى ضد إدارة النادي نتيجة حرمانهما من حرية الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رغم العروض التي قدمت لهما من أندية خارجية، ولا سيما من كرواتيا.

وازداد غضب اللاعبين بعد أن حولهما الشباب إلى لاعبي استثمار، وطالبهما بأداء تدريبات يومية مع الفريق الرديف.

من ناحية ثانية كشفت «مكة» عن رغبة مهاجم الفريق السابق والمننتقل حديثا إلى الاتحاد، ناصر الشمراني، بمخاطبة ناديه السابق لصرف بعض مستحقات المالية المتبقية بعد إسقاطه من كشوفات الفريق والتوقيع للاتحاد كلاعب هاو، علما أن إدارة النادي أعلنت توقيع مخالصة مالية نهائية مع اللاعب.