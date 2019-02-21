إعدام 9 مدانين بقتل النائب العام المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية بأن مصلحة السجون نفذت صباح أمس حكم الإعدام شنقا بحق تسعة مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. وقال المصدر في تصريح للصحفيين، إنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق المحكوم عليهم، وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة وطبيب شرع، ورجل دين وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية أن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح أمس، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة «زينهم» بالسيدة زينب في القاهرة.

على صعيد آخر، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أمس القضاء على ثمانية إرهابيين بشمال سيناء.