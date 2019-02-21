تعاون إعلامي لخدمة العلاقات بين الرياض ونيودلهي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الهند في العاصمة نيودلهي أمس عددا من الإعلاميين في وسائل الإعلام الهندية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش الملتقى السعودي الهندي، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته.

وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة والهند.